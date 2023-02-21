Взгляните по-новому на ваших любимых персонажей в этом популярном формате Magic для нескольких игроков! Выбирайте из 4 различных колод, в которых представлены новейшие иллюстрации из выпуска The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth. Кроме того, каждая колода содержит 20 ранее не встречавшихся карт Командиров.