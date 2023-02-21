The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth ©
ВСТУПАЙТЕ В БРАТСТВО
Отправляйтесь вместе с любимыми героями в новое приключение туда и обратно, полное подвигов и вторых завтраков.
Дата релиза: 23 июня
ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ ВЫПУСКА TALES OF MIDDLE-EARTH
Бустеры выпуска / коробка бустеров выпуска
Отправляйтесь в собственное приключение с 1 традиционной фольгированной бонусной картой и 30 бустерами, включающими редкие и мифические карты выпуска The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth™!
Коллекционные бустеры / коробка коллекционных бустеров
12 бустеров с редкими картами, блестящими фольгированными картами, особыми картами с альтернативными иллюстрациями и картами с альтернативными рамками. Плюс 1 традиционная фольгированная бонусная карта в каждой коробке коллекционных бустеров.
Драфт-бустеры / коробка бустеров
Лучший выбор для игры колодой из бустеров. Сыграйте драфт с друзьями и составьте свою колоду прямо из бустеров! Коробка содержит 36 драфт-бустеров и традиционную фольгированную бонусную карту.
Колоды для «Командира»
Взгляните по-новому на ваших любимых персонажей в этом популярном формате Magic для нескольких игроков! Выбирайте из 4 различных колод, в которых представлены новейшие иллюстрации из выпуска The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth. Кроме того, каждая колода содержит 20 ранее не встречавшихся карт Командиров.
Стартовый набор
Подготовьтесь к своей первой игре! В стартовые наборы входят две колоды выпуска The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth с картами, оформленными уникальными тематическими иллюстрациями. В каждом наборе вас ждут редкие карты, раритетная карта, коды для MTG Arena и многое другое!
БУСТЕРЫ JUMPSTART/КОРОБКА БУСТЕРОВ
Быстрые и веселые партии с 5 уникальными темами выпуска The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth. Распакуйте два бустера, перемешайте карты, и у вас все готово к игре! Каждый бустер содержит 2 карты базовых земель в блестящем фольгированном оформлении!
Пререлизные наборы
Веселая игра для новичков и бывалых игроков в местном игровом магазине! Пререлизные наборы содержат драфт-бустеры, сюжетную фольгированную промо-карту с оттиском, традиционную фольгированную редкую или раритетную карту с оттиском года, а также счетчик жизней Spindown.
Набор Bundle
Это суперкомплект для настоящих фанатов. Отправляйтесь в приключение по Средиземью с 8 бустерами выпуска, блестящей традиционной фольгированной картой, картами с альтернативными иллюстрациями и большим счетчиком жизней Spindown. Набор также включает тематическую серию из 4 сюжетных промо-карт!
Набор Bundle: подарочное издание
Идеальный подарок для поклонников Magic и «Властелина колец»! В набор входят: коллекционный бустер, редкие карты, традиционные фольгированные карты, особые карты с альтернативными рамками, тематическая серия из 4 сюжетных промо-карт и многое другое. Присоединяйтесь к грандиозному приключению, разворачивающемуся в наши дни!
Бустеры выпуска / коробка бустеров выпуска
Отправляйтесь в собственное приключение с 1 традиционной фольгированной бонусной картой и 30 бустерами, включающими редкие и мифические карты выпуска The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth™!
Коллекционные бустеры / коробка коллекционных бустеров
12 бустеров с редкими картами, блестящими фольгированными картами, особыми картами с альтернативными иллюстрациями и картами с альтернативными рамками. Плюс 1 традиционная фольгированная бонусная карта в каждой коробке коллекционных бустеров.
Драфт-бустеры / коробка бустеров
Лучший выбор для игры колодой из бустеров. Сыграйте драфт с друзьями и составьте свою колоду прямо из бустеров! Коробка содержит 36 драфт-бустеров и традиционную фольгированную бонусную карту.
© 2023 Middle-earth Enterprises. The Lord of the Rings и Tales of Middle-earth являются торговыми марками компании Middle-earth Enterprises, LLC, используемыми по лицензии компанией Wizards of the Coast LLC.