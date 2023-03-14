Skip to main content
Magic The Gathering Logo

The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth ©

 ПРЕДЗАКАЗ

Местном игровом магазине MTG ARENA AMAZON

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ ВЫПУСКА TALES OF MIDDLE-EARTH

ИЗБРАННОЕ

Коллекционные бустеры / коробка коллекционных бустеров

12 бустеров с редкими картами, блестящими фольгированными картами, особыми картами с альтернативными иллюстрациями и картами с альтернативными рамками. Плюс 1 традиционная фольгированная бонусная карта в каждой коробке коллекционных бустеров.

Локатор магазинов
AMAZON
MÜLLER HANDELS
SHOPEE
ИЗБРАННОЕ

Бустеры выпуска / коробка бустеров выпуска

Отправляйтесь в собственное приключение с 1 традиционной фольгированной бонусной картой и 30 бустерами, включающими редкие и мифические карты выпуска The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth™!

Локатор магазинов
AMAZON
MÜLLER HANDELS
SHOPEE
ИЗБРАННОЕ

Колоды для «Командира»

Взгляните по-новому на ваших любимых персонажей в этом популярном формате Magic для нескольких игроков! Выбирайте из 4 различных колод, в которых представлены новейшие иллюстрации из выпуска The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth. Кроме того, каждая колода содержит 20 ранее не встречавшихся карт Командиров.

Локатор магазинов
AMAZON
MÜLLER HANDELS
SHOPEE

Набор Bundle: подарочное издание

Идеальный подарок для поклонников Magic и «Властелина колец»! В набор входят: коллекционный бустер, редкие карты, традиционные фольгированные карты, особые карты с альтернативными рамками, тематическая серия из 4 сюжетных промо-карт и многое другое. Присоединяйтесь к грандиозному приключению, разворачивающемуся в наши дни!

Локатор магазинов
AMAZON
MÜLLER HANDELS
SHOPEE

Набор Bundle

Это суперкомплект для настоящих фанатов. Отправляйтесь в приключение по Средиземью с 8 бустерами выпуска, блестящей традиционной фольгированной картой, картами с альтернативными иллюстрациями и большим счетчиком жизней Spindown. Набор также включает тематическую серию из 4 сюжетных промо-карт!

Локатор магазинов
AMAZON
MÜLLER HANDELS
SHOPEE

Стартовый набор

Подготовьтесь к своей первой игре! В стартовые наборы входят две колоды выпуска The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth с картами, оформленными уникальными тематическими иллюстрациями. В каждом наборе вас ждут редкие карты, раритетная карта, коды для MTG Arena и многое другое!

Локатор магазинов
AMAZON
SHOPEE
MÜLLER HANDELS

БУСТЕРЫ JUMPSTART/КОРОБКА БУСТЕРОВ

Быстрые и веселые партии с 5 уникальными темами выпуска The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth. Распакуйте два бустера, перемешайте карты, и у вас все готово к игре! Каждый бустер содержит 2 карты базовых земель в блестящем фольгированном оформлении!

Локатор магазинов
AMAZON
MÜLLER HANDELS
SHOPEE

Пререлизные наборы

Веселая игра для новичков и бывалых игроков в местном игровом магазине! Пререлизные наборы содержат драфт-бустеры, сюжетную фольгированную промо-карту с оттиском, традиционную фольгированную редкую или раритетную карту с оттиском года, а также счетчик жизней Spindown.

Локатор магазинов

Бустеры выпуска / коробка бустеров выпуска

Отправляйтесь в собственное приключение с 1 традиционной фольгированной бонусной картой и 30 бустерами, включающими редкие и мифические карты выпуска The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth™!

Локатор магазинов
AMAZON
MÜLLER HANDELS
SHOPEE

Коллекционные бустеры / коробка коллекционных бустеров

12 бустеров с редкими картами, блестящими фольгированными картами, особыми картами с альтернативными иллюстрациями и картами с альтернативными рамками. Плюс 1 традиционная фольгированная бонусная карта в каждой коробке коллекционных бустеров.

Локатор магазинов
AMAZON
MÜLLER HANDELS
SHOPEE

Драфт-бустеры / коробка бустеров

Лучший выбор для игры колодой из бустеров. Сыграйте драфт с друзьями и составьте свою колоду прямо из бустеров! Коробка содержит 36 драфт-бустеров и традиционную фольгированную бонусную карту.

Локатор магазинов
AMAZON
MÜLLER HANDELS
SHOPEE

Колоды для «Командира»

Взгляните по-новому на ваших любимых персонажей в этом популярном формате Magic для нескольких игроков! Выбирайте из 4 различных колод, в которых представлены новейшие иллюстрации из выпуска The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth. Кроме того, каждая колода содержит 20 ранее не встречавшихся карт Командиров.

Локатор магазинов
AMAZON
MÜLLER HANDELS
SHOPEE

© 2023 Middle-earth Enterprises. The Lord of the Rings и Tales of Middle-earth являются торговыми марками компании Middle-earth Enterprises, LLC, используемыми по лицензии компанией Wizards of the Coast LLC.

Карта 1 of 1 Ring

Найдите «Прелесть», и она будет принадлежать только вам. Только один и единственный во всем мире коллекционный бустер Lord of the Rings: Tales of Middle-earth™ на английском языке будет содержать карту 1 of 1 Ring (серийная карта: 001 из 001). Почему бы именно вам не заполучить ее? Одна карта, чтоб править всеми: с иллюстрацией без рамки, той самой надписью на кольце и потрясающим фольгированным оформлением.

 

Рендер, не является фотографией реальной карты.

 

Карта 1 of 1 Ring не имеет какой-либо уникальной механики. Она встречается только в коллекционном бустере на английском языке. Конкретная информация представлена на упаковке. Подробности читайте в наших публикациях Daily MTG.

Серийные кольца власти

Серийные фольгированные карты Sol Ring эльфов, гномов и людей, созданные по образцу Колец Власти, можно найти в коллекционных бустерах, «под кровом светил» и «под кровом земли». Они были выкованы для королей и поэтому предназначаются именно вам. По своей механики несерийные карты колец идентичны их серийным версиям.

 

Рендер, не является фотографией реальной карты.

 

Серийные карты Sol Ring не имеют какой-либо уникальной механики. Они встречаются только в коллекционных бустерах на следующих языках: английский, китайский упрощенный, немецкий, французский и японский. Конкретная информация представлена на упаковке. Подробности читайте в наших публикациях Daily MTG.

Бонусные карты королевств и реликвий

Это твое путешествие, «моя Прелесть», и всякое может случиться. Откройте для себя популярные земли и артефакты Средиземья благодаря бонусным картам, которые представлены в каждой коробке бустеров выпуска, драфт-бустеров и коллекционных бустеров.

Карты колец с уникальным оформлением

Следите за приключениями любимых героев с помощью карт колец с уникальным оформлением. Путешествуя по Средиземью и получая эти карты, вы встретите знакомые лица тех, кто носил Кольцо Всевластья и желал обладать им. Эти карты можно найти в драфт-бустерах, бустерах выпуска и коллекционных бустерах.

Полноформатные земли с картой Средиземья

Нельзя просто так взять и создать базовые земли для выпуска The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth! Исследуйте карту Средиземья с помощью особых полноформатных карт земель и проложите свой курс для братства. Соберите все 10 карт с изображениями разных уголков Средиземья! Полноформатные земли с картой Средиземья в традиционном фольгированном и нефольгированном вариантах можно найти в бустерах выпуска и драфт-бустерах. Коллекционные бустеры гарантированно содержат традиционную фольгированную карту.

Земли без рамок

Бывает, что некоторых ничем не удержать. Соберите карты земель без рамок с изображениями знаковых мест Средиземья и прочувствуйте легендарность великого фэнтези. Такие карты встречаются в бустерах выпуска, драфт-бустерах и коллекционных бустерах.

Карта 1 of 1 Ring
Серийные кольца власти
Бонусные карты королевств и реликвий
Карты колец с уникальным оформлением
Полноформатные земли с картой Средиземья
Земли без рамок

Карта 1 of 1 Ring

Найдите «Прелесть», и она будет принадлежать только вам. Только один и единственный во всем мире коллекционный бустер Lord of the Rings: Tales of Middle-earth™ на английском языке будет содержать карту 1 of 1 Ring (серийная карта: 001 из 001). Почему бы именно вам не заполучить ее? Одна карта, чтоб править всеми: с иллюстрацией без рамки, той самой надписью на кольце и потрясающим фольгированным оформлением.

 

Рендер, не является фотографией реальной карты.

 

Карта 1 of 1 Ring не имеет какой-либо уникальной механики. Она встречается только в коллекционном бустере на английском языке. Конкретная информация представлена на упаковке. Подробности читайте в наших публикациях Daily MTG.

ПОЛУЧАЙТЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ О ВЫПУСКЕ THE LORD OF THE RINGS: TALES OF MIDDLE-EARTH

Встречайте новую эру в выпуске The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth! Подпишитесь сейчас, чтобы получать информацию о будущих совместных проектах, мероприятиях и релизах прямо на вашу электронную почту.

Мы используем файлы cookie, необходимые для корректной работы нашего сайта и сбора обезличенных данных сеанса. Необходимые файлы cookie можно отключить в настройках вашего браузера. Мы также используем дополнительные файлы cookie для персонализации контента и рекламы, а также для предоставления функций социальных сетей и анализа веб-трафика. Нажимая «ОК, принимаю», вы даете согласие на использование дополнительных файлов cookie. (Подробнее о файлах cookie)