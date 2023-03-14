The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth ©

Найдите «Прелесть», и она будет принадлежать только вам. Только один и единственный во всем мире коллекционный бустер Lord of the Rings: Tales of Middle-earth™ на английском языке будет содержать карту 1 of 1 Ring (серийная карта: 001 из 001). Почему бы именно вам не заполучить ее? Одна карта, чтоб править всеми: с иллюстрацией без рамки, той самой надписью на кольце и потрясающим фольгированным оформлением.

Рендер, не является фотографией реальной карты.