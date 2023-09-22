Затерянные Пещеры Иксалана
Линейка продукции выпуска «Затерянные Пещеры Иксалана»
Коллекционные бустеры / коробка коллекционных бустеров
В коллекционных бустерах вы гарантированно найдете традиционные фольгированные карты, редкие и раритетные карты и одну из карт Universes Beyond - Jurassic World Collection, на которых запечатлены знаковые персонажи и события франшизы «Мир Юрского Периода».
Колоды для «Командира»
Опередите своих друзей в гонке к скрытому ядру! Оцените самый популярный формат Magic c этими готовыми к игре колодами, каждая из которых содержит 2 легендарные фольгированные карты, образец коллекционного бустера из 2 карт и 10 совершенно новых карт для «Командира»!
Бустеры выпуска / коробка бустеров выпуска
Отыщете ли вы сокровища и обретете славу — или же ваше приключение приведет вас к погибели? Бустеры выпуска созданы специально для того, чтобы приносить удовольствие от распаковки. В каждом бустере содержится как минимум 1 редкая или раритетная карта и 1 карта с фольгированным оформлением.
Пререлизные наборы
Посетите пререлиз, чтобы одним из первых сыграть картами новейшего выпуска! Каждый пререлизный набор выпуска «Затерянные Пещеры Иксалана» содержит 6 драфт-бустеров, 1 фольгированную редкую или раритетную карту с оттиском с датой и 1 счетчик жизней Spindown.
Драфт-бустеры / коробка бустеров
Драфт-бустеры предназначены специально для драфта — одного из самых популярных форматов Magic. Составьте колоду с нуля и сыграйте с друзьями в матчах 1 на 1! В каждой коробке спрятано сокровище — бонусная карта «Артефакт Сокровищницы» с эксклюзивной альтернативной иллюстрацией без рамки.
Набор Bundle: подарочное издание
Отправляйтесь прямиком в Затерянные Пещеры Иксалана с этим роскошным набором! Каждый подарочный набор Bundle содержит 1 коллекционный бустер, 8 бустеров выпуска, 1 традиционную фольгированную карту Universes Beyond - Jurassic World Collection и многое другое!
Набор Bundle
Отправьтесь навстречу невиданным приключениям! Наборы Bundle — отличный способ начать собирать свою коллекцию карт или пополнить ее. В набор входят 8 бустеров выпуска, 1 коллекционная карта Universes Beyond - Jurassic World Collection, 1 эксклюзивная традиционная фольгированная карта набора с альтернативной иллюстрацией и многое другое.
Коллекционные бустеры / коробка коллекционных бустеров
В коллекционных бустерах вы гарантированно найдете традиционные фольгированные карты, редкие и раритетные карты и одну из карт Universes Beyond - Jurassic World Collection, на которых запечатлены знаковые персонажи и события франшизы «Мир Юрского Периода».
Бустеры выпуска / коробка бустеров выпуска
Отыщете ли вы сокровища и обретете славу — или же ваше приключение приведет вас к погибели? Бустеры выпуска созданы специально для того, чтобы приносить удовольствие от распаковки. В каждом бустере содержится как минимум 1 редкая или раритетная карта и 1 карта с фольгированным оформлением.
Колоды для «Командира»
Опередите своих друзей в гонке к скрытому ядру! Оцените самый популярный формат Magic c этими готовыми к игре колодами, каждая из которых содержит 2 легендарные фольгированные карты, образец коллекционного бустера из 2 карт и 10 совершенно новых карт для «Командира»!
Jurassic World Franchise © 2023 Universal City Studios and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
ДРЕВНЕЕ МОГУЩЕСТВО
Возвысьтесь над остальными благодаря невообразимому могуществу. Оформление «Неоновые чернила» встречается на таких картах, как Склеп Маны.
Сюжет выпуска «Затерянные Пещеры Иксалана»
Знакомство с картами
Пререлизные турниры
Релиз в MTG Arena
Open House
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