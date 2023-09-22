Skip to main content
Magic The Gathering Logo

Затерянные Пещеры Иксалана

ПРЕДЗАКАЗ

Местном игровом магазине MTG ARENA AMAZON

Выберите магазин

BEST BUY

Вы покидаете сайт, принадлежащий компании Wizards of the Coast

Мы не несем ответственности за содержание любого сайта, не принадлежащего компании Wizards of the Coast. Обратите внимание, что политика конфиденциальности и методы обеспечения безопасности таких сайтов могут отличаться от стандартов Wizards of the Coast.

Да, продолжитьДа, продолжить

Линейка продукции выпуска «Затерянные Пещеры Иксалана»

ИЗБРАННОЕ

Коллекционные бустеры / коробка коллекционных бустеров

В коллекционных бустерах вы гарантированно найдете традиционные фольгированные карты, редкие и раритетные карты и одну из карт Universes Beyond - Jurassic World Collection, на которых запечатлены знаковые персонажи и события франшизы «Мир Юрского Периода».

Локатор магазинов AMAZON
ИЗБРАННОЕ

Колоды для «Командира»

Опередите своих друзей в гонке к скрытому ядру! Оцените самый популярный формат Magic c этими готовыми к игре колодами, каждая из которых содержит 2 легендарные фольгированные карты, образец коллекционного бустера из 2 карт и 10 совершенно новых карт для «Командира»!

Локатор магазинов AMAZON
ИЗБРАННОЕ

Бустеры выпуска / коробка бустеров выпуска

Отыщете ли вы сокровища и обретете славу — или же ваше приключение приведет вас к погибели? Бустеры выпуска созданы специально для того, чтобы приносить удовольствие от распаковки. В каждом бустере содержится как минимум 1 редкая или раритетная карта и 1 карта с фольгированным оформлением.

Локатор магазинов AMAZON

Пререлизные наборы

Посетите пререлиз, чтобы одним из первых сыграть картами новейшего выпуска! Каждый пререлизный набор выпуска «Затерянные Пещеры Иксалана» содержит 6 драфт-бустеров, 1 фольгированную редкую или раритетную карту с оттиском с датой и 1 счетчик жизней Spindown.

Локатор магазинов

Драфт-бустеры / коробка бустеров

Драфт-бустеры предназначены специально для драфта — одного из самых популярных форматов Magic. Составьте колоду с нуля и сыграйте с друзьями в матчах 1 на 1! В каждой коробке спрятано сокровище — бонусная карта «Артефакт Сокровищницы» с эксклюзивной альтернативной иллюстрацией без рамки.

Локатор магазинов AMAZON

Набор Bundle: подарочное издание

Отправляйтесь прямиком в Затерянные Пещеры Иксалана с этим роскошным набором! Каждый подарочный набор Bundle содержит 1 коллекционный бустер, 8 бустеров выпуска, 1 традиционную фольгированную карту Universes Beyond - Jurassic World Collection и многое другое!

Локатор магазинов AMAZON

Набор Bundle

Отправьтесь навстречу невиданным приключениям! Наборы Bundle — отличный способ начать собирать свою коллекцию карт или пополнить ее. В набор входят 8 бустеров выпуска, 1 коллекционная карта Universes Beyond - Jurassic World Collection, 1 эксклюзивная традиционная фольгированная карта набора с альтернативной иллюстрацией и многое другое.

Локатор магазинов AMAZON

Коллекционные бустеры / коробка коллекционных бустеров

В коллекционных бустерах вы гарантированно найдете традиционные фольгированные карты, редкие и раритетные карты и одну из карт Universes Beyond - Jurassic World Collection, на которых запечатлены знаковые персонажи и события франшизы «Мир Юрского Периода».

Локатор магазинов AMAZON

Бустеры выпуска / коробка бустеров выпуска

Отыщете ли вы сокровища и обретете славу — или же ваше приключение приведет вас к погибели? Бустеры выпуска созданы специально для того, чтобы приносить удовольствие от распаковки. В каждом бустере содержится как минимум 1 редкая или раритетная карта и 1 карта с фольгированным оформлением.

Локатор магазинов AMAZON

Колоды для «Командира»

Опередите своих друзей в гонке к скрытому ядру! Оцените самый популярный формат Magic c этими готовыми к игре колодами, каждая из которых содержит 2 легендарные фольгированные карты, образец коллекционного бустера из 2 карт и 10 совершенно новых карт для «Командира»!

Локатор магазинов AMAZON

Jurassic World Franchise © 2023 Universal City Studios and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

ДРЕВНЕЕ МОГУЩЕСТВО

Возвысьтесь над остальными благодаря невообразимому могуществу. Оформление «Неоновые чернила» встречается на таких картах, как Склеп Маны.

ОСВЕТИТЕ СЕБЕ ПУТЬ

Откройте для себя электрическую энергию современного искусства с оформлением «Неоновые чернила»! Взгляните, как в ярком сиянии этой безрамочной Пещеры Душ оживает доисторический мир, и рассмотрите мельчайшие детали этой роскошной иллюстрации.

ДИКАЯ КРАСОТА

Знакомьтесь: Индоминус Рекс, Альфа — высший хищник, внушающий благоговейный трепет. Отправляйтесь навстречу самому грандиозному приключению всей вашей жизни в компании этого генетически спроектированного хищника, изображенного в мельчайших подробностях.

ДОСТОЙНЫЕ БОГОВ

Высвободите таинственную мощь Иксалана благодаря картам с уникальными рамками, такими как Охэр Ашониль, Глубочайшая Мощь / Храм Могущества. Почтите каждого из богов Иксалана этими уникальными изображениями, достойными божественных сущностей!

ДРЕВНЕЕ МОГУЩЕСТВО
ОСВЕТИТЕ СЕБЕ ПУТЬ
ДИКАЯ КРАСОТА
ДОСТОЙНЫЕ БОГОВ

ДРЕВНЕЕ МОГУЩЕСТВО

Возвысьтесь над остальными благодаря невообразимому могуществу. Оформление «Неоновые чернила» встречается на таких картах, как Склеп Маны.

20 октября
Сюжет выпуска «Затерянные Пещеры Иксалана»
24 октября – 1 ноября
Знакомство с картами
10 – 16 ноября
Пререлизные турниры
14 ноября
Релиз в MTG Arena
17 ноября
Дата релиза выпуска «Затерянные Пещеры Иксалана»
17 – 19 ноября
Open House

ПОЛУЧАЙТЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ О ВЫПУСКЕ «ЗАТЕРЯННЫЕ ПЕЩЕРЫ ИКСАЛАНА»

Копайте глубже! Подпишитесь сейчас, чтобы получать информацию о будущих совместных проектах, мероприятиях и релизах прямо на вашу электронную почту.

Мы используем файлы cookie, необходимые для корректной работы нашего сайта и сбора обезличенных данных сеанса. Необходимые файлы cookie можно отключить в настройках вашего браузера. Мы также используем дополнительные файлы cookie для персонализации контента и рекламы, а также для предоставления функций социальных сетей и анализа веб-трафика. Нажимая «ОК, принимаю», вы даете согласие на использование дополнительных файлов cookie. (Подробнее о файлах cookie)