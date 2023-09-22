ИЗБРАННОЕ

Отыщете ли вы сокровища и обретете славу — или же ваше приключение приведет вас к погибели? Бустеры выпуска созданы специально для того, чтобы приносить удовольствие от распаковки. В каждом бустере содержится как минимум 1 редкая или раритетная карта и 1 карта с фольгированным оформлением.