Аджани — леонинский воин, целитель и защитник. Аджани посвятил себя борьбе с угнетателями и защите слабых. Вся Мультивселенная знает его как благородного героя и верного друга. Будучи одним из Стражей, Аджани часто помогает другим Planeswalker'ам совершенствовать свои навыки и развивать в себе лучшие качества.
Аджани
ЗЛАТОГРИВЫЙ АДЖАНИ
"«Долг, честь, храбрость — либо они есть в твоем сердце, либо нет. Ты не узнаешь этого, пока жизнь не испытает тебя»."
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