Пять осколков Алары вновь объединились, породив хаос и новые формы магии. Все идет так, как замыслил Никол Болас. Но удастся ли остановить его, пока этот мир еще не разрушен?

Пять осколков Алары много веков были отдельными мирами. В каждом из них существовало лишь три цвета маны. Эти миры и культуры развивались независимо друг от друга. Бэнт, залитое солнцем королевство порядка. Эспер, гегемония волшебников и сфинксов. Гриксис, царство нежити. Джанд, охотничьи угодья первобытных хищников, которыми повелевают драконы. Найя, пышные девственные джунгли.

Теперь же они слились воедино, и объединенный мир вновь наполнился всеми пятью цветами маны. Волны чистой энергии разбиваются о бывшие границы миров, принося в осколки давно забытую магию и перемешивая ее доселе невиданными путями.

По мере того как стираются грани между мирами, разные культуры сталкиваются между собой и вспыхивают войны.

Армия Эспера вторгается в другие осколки в поисках кармота — вещества, необходимого для пополнения истощающихся запасов эфирия. Орды нежити Гриксиса идут в бой, чтобы мучить, порабощать и вытягивать энергию жизни из других осколков. Воины Джанда ведут свою «охоту жизни» на жертв по всей Аларе, которую они считают своими охотничьими угодьями. Силы Найи, следуя указам эльфов, вышли из джунглей в поисках ответов на пророческие видения Анимы. А войска Бэнта сражаются с чудовищами, собравшимися у их границ, защищая родину во имя своих ангелов-хранителей.

На каждом из полей битвы легионы осколков поражают друг друга могучей магией, используя для победы над соперниками все известные им заклинания.

Все идет так, как замыслил Никол Болас, древний дракон-Planeswalker. Он прибыл на Алару, чтобы напитаться ее изобильной маной и, проведя грандиозный ритуал, вернуть себе потерянные силы. Все это стало частью его плана, простирающегося на множество миров. Раскрыть его замыслы мог бы лишь такой же Planeswalker, но даже Planeswalker вряд ли сможет остановить его и остаться в живых.

Алара вновь стала единым миром.