Громадные покрытые золотом монументы разбавляют монотонность горизонта — и всюду, покуда хватает глаз, виден один лишь раскаленный песок. Удивительные боги с головами зверей ходят среди людей, предлагая свою заботу и защиту от ужасов пустыни. Полноводная, дающая жизнь река несет свои щедрые дары, и обитатели мира не знают, что такое нужда. Счастливые и полные надежд, они приносят жертвы в величественных храмах, посвященных своим милостивым богам. Они знают, что эта жизнь — сколь бы чудесной она ни была — лишь начало, прелюдия к идеалу, ожидающему их по ту сторону смерти. Так обещал им Бог-Фараон.

Амонхет — поистине мир контрастов. За пределами плодородной речной долины простирается бесконечная выжженная пустыня. Среди песков бродят проклятые иссушенные мертвецы — а искусно забальзамированные мумии служат жителям великого города. У горожан есть все, что они только могут пожелать: волшебный барьер защищает их от невыносимой жары и бродячих мумий, и всю свою жизнь они проводят в усердных тренировках, доводя тело и разум до совершенства. И тем не менее, каждый из них с нетерпением ожидает того дня, когда ему позволено будет пасть в бою и оставить за спиной юдоль смертных.

Боги — проводники на пути в загробную жизнь, установленном Богом-Фараоном. Этот путь призван очистить и поднять на вершины совершенства тех, кто идет по нему и проходит испытания. Каждый бог наблюдает за одним из пяти испытаний и направляет готовящихся пройти его послушников. Боги помогают послушникам взрастить в себе пять аспектов идеала: сплоченность, знание, силу, устремленность и рвение.

C первого взгляда Амонхет кажется райским местечком, но за радужным фасадом кроется нечто темное и зловещее. Мудрый и милостивый Бог-Фараон, про которого говорят, что он готовит для достойных полную блаженства загробную жизнь, на самом деле — Никол Болас, жестокий дракон-Planeswalker, чьи замыслы распространяются на всю Мультивселенную.