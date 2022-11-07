Арлинн Корд была еще подростком, когда впервые почувствовала первобытный волчий зов. Годами Арлинн скрывала свою истинную сущность, но после того, как она стала Planeswalker'ом, она научилась управлять своей трансформацией. Теперь, когда Арлинн стала посланницей и защитницей себе подобных, она использует свою способность, чтобы быть связующим звеном между людьми и вервольфами и помогать им достичь перемирия.