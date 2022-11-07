Skip to main content
Magic The Gathering Logo

Арлинн Корд

Арлинн Корд

Арлинн Корд была еще подростком, когда впервые почувствовала первобытный волчий зов. Годами Арлинн скрывала свою истинную сущность, но после того, как она стала Planeswalker'ом, она научилась управлять своей трансформацией. Теперь, когда Арлинн стала посланницей и защитницей себе подобных, она использует свою способность, чтобы быть связующим звеном между людьми и вервольфами и помогать им достичь перемирия.

ПОГРУЗИТЕСЬ В ИСТОРИЮ

Отправьтесь в новое приключение с сюжетами из Мультивселенной Magic!

СЮЖЕТ MAGIC
Мы используем файлы cookie, необходимые для корректной работы нашего сайта и сбора обезличенных данных сеанса. Необходимые файлы cookie можно отключить в настройках вашего браузера. Мы также используем дополнительные файлы cookie для персонализации контента и рекламы, а также для предоставления функций социальных сетей и анализа веб-трафика. Нажимая «ОК, принимаю», вы даете согласие на использование дополнительных файлов cookie. (Подробнее о файлах cookie)