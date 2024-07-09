Новейшие события

Авишкар — это новое название мира, известного ранее как Каладеш. Консульство, управлявшее Каладешем, пало в результате народной, почти бескровной революции. Объединение произошло под эгидой нового правительства — Ассамблеи Авишкара, а столицей по-прежнему является город Гирапур.

События, предшествующие Войне Искры

Мир Каладеш — это ожившее произведение искусства, обязанное своим существованием изобилию эфира. Эфиром называется чистая магическая энергия, заполняющая пространство между мирами Мультивселенной. Эфир встречается во многих мирах, но на Каладеше это критическая часть экосистемы. Эта энергия жизни пронизывает всю природу, меняет облик земли и водоемов, рисует спиральные узоры из деревьев и растений и словно магнит привлекает диких зверей.

С того времени, как гениальный изобретатель Аваати Вия разработал процесс переработки летучего сырого эфира, эта волшебная субстанция стала неотъемлемой частью культуры мира — культуры вдохновения и изобретений. Поняв, насколько мощным топливом может служить эфир, Консульство — правительство Каладеша — разработало систему его распределения, чтобы эфир стал доступен для всех. Во всем мире начался расцвет изобретателей — это было время надежды, оптимизма и творчества без границ. Сейчас по улицам городов ходят механические автоматы, над рынками проносятся быстрокрылые топтеры, а элегантные механизмы поднимают и опускают дома и целые городские улицы.

Но даже в ярком и полном чудес Каладеше есть свои бедствия. Группка повстанцев-отступников считает, что Консульство подавляет их свободу. Они отказываются соблюдать правила безопасности и квоты на эфир и саботируют работу Консульства по поддержанию закона и порядка. Впрочем, забудем про отступников. Наступает время праздновать! Консульство недавно объявило о проведении Ярмарки Изобретателей — фестиваля длиной в месяц, в ходе которого будут представлены лучшие изобретения периода Великого Эфирного Прорыва. Посетителей ждут гонки на воздушных кораблях, битвы автоматов, схватки гениальных умов и самые хитроумные конструкции.

Главный судья Ярмарки назначил старшим инспектором известного своей скрупулезностью ведалкена Довина Баана, и Довин пообещал, что торжество пройдет без единой заминки. Чтобы нейтрализовать угрозу вмешательства отступников, ведалкен заручился помощью Стражей. Ничто не помешает жителям Каладеша насладиться созерцанием гениальных творений.