Свободолюбивая, вспыльчивая и невероятно могущественная Чандра Налаар все еще не выросла в того героя, которым ей суждено стать. Она от природы наделена даром призывать пламя, и перед лицом опасности Чандра сначала действует, а уже потом думает о последствиях. Чандра убеждена, что каждый заслуживает свободы и волен сам делать выбор. Она не может оставаться в стороне, когда видит, что угнетают слабых. У Чандры доброе сердце, но ее вспыльчивая натура порой только усложняет проблемы, которые она пытается решить. Однако случайным ошибкам не под силу подорвать страсть, оптимизм и дерзость Чандры.