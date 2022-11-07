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Чандра Налаар

ЧАНДРА НАЛААР

«Самовозгорание — это миф. Если вас вдруг охватило пламя, значит, кто-то так захотел».

Свободолюбивая, вспыльчивая и невероятно могущественная Чандра Налаар все еще не выросла в того героя, которым ей суждено стать. Она от природы наделена даром призывать пламя, и перед лицом опасности Чандра сначала действует, а уже потом думает о последствиях. Чандра убеждена, что каждый заслуживает свободы и волен сам делать выбор. Она не может оставаться в стороне, когда видит, что угнетают слабых. У Чандры доброе сердце, но ее вспыльчивая натура порой только усложняет проблемы, которые она пытается решить. Однако случайным ошибкам не под силу подорвать страсть, оптимизм и дерзость Чандры.

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