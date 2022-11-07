Дак Фейден — человек родом из Дрейкстона, деревушки в мире Фиора. Молодой Дак и его друг Марш были адептами магии с большими талантами, но недостатком благоразумия. Несмотря на всю свою гениальность, однажды ночью они ввязались в драку с бандитами, в которой Марш погиб. В этот момент зажглась искра Дака, и он стал Planeswalker'ом, а также величайшим вором в Мультивселенной.