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Дак Фейден

DACK FAYDEN

«Некоторые сокровища не стоит не то что красть, а даже случайно находить».

Дак Фейден — человек родом из Дрейкстона, деревушки в мире Фиора. Молодой Дак и его друг Марш были адептами магии с большими талантами, но недостатком благоразумия. Несмотря на всю свою гениальность, однажды ночью они ввязались в драку с бандитами, в которой Марш погиб. В этот момент зажглась искра Дака, и он стал Planeswalker'ом, а также величайшим вором в Мультивселенной.

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