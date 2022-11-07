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Даккон Черный Меч

Самая достоверная история о жизни Даккона описывает его как воина и умелого кузнеца, чье мастерство привлекло внимание демона-Planeswalker'а Гайядроны Дихады. Она почувствовала в Дакконе зреющую искру и предложила сделать его Planeswalker'ом, если тот выкует для нее меч, пожирающий души. Даккон согласился: десять лет он снова и снова без устали закаливал меч в крови рабов. Когда меч был закончен, Дихада вернулась за ним. Она сдержала слово и зажгла искру Даккона, пробудив в нем силу Planeswalker'а. Но сразу после этого Дихада предала Даккона, поглотив его тень и душу с помощью меча.

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