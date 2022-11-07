В Доминарии представлены самые разнообразные ландшафты: заснеженные горы, бескрайние равнины, джунгли, пустыни, острова... Именно здесь расположены места, название которых вошло в историю — вулканический континент Шив, затерявшаяся во времени Толария, проклятый остров Урборг.

В Доминарии родились братья Урза и Мишра, великие создатели артефактов, обнаружившие древние камни силы в Пещерах Койлоса. Одержимые жаждой могущества, братья развязали друг против друга жестокую войну, которая опустошила Доминарию и ввергла ее в ледниковый период. Под конец войны Урза обнаружил Фирексию, мрачный мир, где переплелись плоть, метал и масло, а граница между живым и искусственным стерлась.

Фирексия напала на Доминарию и захватила бы ее, если бы не небесный корабль Везерлайт и его команда. На этом знаменитом летающем судне было установлено древнее магическое устройство, позволяющее ему путешествовать между мирами. Везерлайт , его команда героев и собрание артефактов, которое называли Наследием (среди которых был и Planeswalker Карн), сумели остановить вторжение.

Доминария стала эпицентром временно-пространственных разломов, поражающих все миры. Череда катаклизмов, многие из которых были вызваны Planeswalker-ами, оставила Доминарию в руинах, нарушив саму ткань Мультивселенной. Прорехи в пространстве и времени распространились из Доминарии и начали проявляться в других измерениях. Несколько могущественных Planeswalker-ов вмешались в ситуацию, закрыв разломы и ликвидировав угрозу для остальных миров.

Сегодня, спустя многие и многие годы мирного развития, большая часть Доминарии сумела восстановить культуры своего прошлого. Человеческие сообщества Беналия, Новый Аргив, Толарианские Академии и Фемереф переживают времена благоденствия. Водалийские Мерфолки, Лановарские Эльфы и Лесовики Явимайи также начали процветать в течение последних десятилетий.

По мере того, как культ Кабала, находящийся под контролем Демона-Владыки Бельзенлока, набирает силу, перед Доминарией возникают новые угрозы... И ее надежда — это старые и новые герои.