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Элспет

ЭЛСПЕТ ТИРЕЛ

«Только благодаря храбрости тех, кто ставит преданность выше славы, наш дом остается в безопасности».

Элспет Тирел — доблестный странствующий рыцарь; ее отличают сильное чувство долга и мастерское владение магией света. Когда Элспет была еще ребенком, в ее мир вторглись жуткие фирексийцы. Зажегшаяся искра помогла Элспет бежать из плена. Теперь девушка странствует в поисках нового дома. Она желает лишь мира и покоя, но находит только несчастья. Элспет верит, что ее предназначение — приходить на помощь, если выдастся такая возможность. И она весьма в этом преуспела. Элспет смогла вырваться из ада, а каждый удар судьбы делает ее только сильнее.

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