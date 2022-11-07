Элспет Тирел — доблестный странствующий рыцарь; ее отличают сильное чувство долга и мастерское владение магией света. Когда Элспет была еще ребенком, в ее мир вторглись жуткие фирексийцы. Зажегшаяся искра помогла Элспет бежать из плена. Теперь девушка странствует в поисках нового дома. Она желает лишь мира и покоя, но находит только несчастья. Элспет верит, что ее предназначение — приходить на помощь, если выдастся такая возможность. И она весьма в этом преуспела. Элспет смогла вырваться из ада, а каждый удар судьбы делает ее только сильнее.