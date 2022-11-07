Фиора, мир вечного ренессанса. Прекрасные города этого мира известны по всей Мультивселенной своей захватывающей дух архитектурой и гениальными изобретателями. Но красота ландшафтов Фиоры обманчива. Это один из самых опасных миров, куда только может ступить нога Planeswalker-а. В каждом рукаве здесь таится кинжал, в каждой улыбке — ложь. В столице Фиоры, Высшем городе Палиано, убийства и заговоры стали обычным делом. Здесь даже в мелком шрифте есть шрифт еще мельче. Под тонкой завесой благопристойности за контроль над Палиано грызутся политические фракции и безжалостные бандиты. Те, в чьих руках законодательная власть Высшего города, управляют голосованием, а принятые в Палиано законы мистическим образом контролируют население. Planeswalker-ы, отправляющиеся в Фиору, должны иметь в виду, что убийства и насилие здесь не запрещены законом. Напротив, это инструменты, которые политики регулярно используют в своих целях.

За пределами Палиано население Фиоры живет в небольших городах, управляемых местным правительством. Эти города напрямую не участвуют в делах, которые проворачиваются в Палиано, но и в них царит коррупция и закулисные сделки. Резня в Дрейкстауне стала мрачным напоминанием об этом факте. Это селение находилось далеко от Высшего города, на самой границе с неосвоенными землями, и много лет назад все его жители были убиты — по причине, которая так и осталась неизвестной. Обширные дебри Фиоры остаются неисследованными. Первооткрывательница Сельвала стала одной из первых, кто отправился за пограничье в поисках нового мира, свободного от бесчинств знати. Несмотря на то что магия Высшего города все еще управляет здесь действиями людей, глубоко в древних лесах остается надежда на мирную жизнь вдали от коварных и жестоких политиков Фиоры.