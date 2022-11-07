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ГАРРУК ДИКОРЕЧИВЫЙ

Хищник знает истинный путь мира. Вся жизнь - это конфликт. Выживают только сильные».

Гаррук — впечатляющих размеров громила, давным-давно отвернувшийся от цивилизации и выбравший для себя жизнь среди диких лесов. Этот угрюмый охотник будет жесток и беспощаден к любому врагу дикой природы, которую он так любит. Гаррук поддерживает природную связь с животными, зачастую используя их как союзников и магически увеличивая их размеры, силу и свирепость.

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