Гайядрона Дихада

Дихада была коварной, властолюбивой завоевательницей и ненадежной союзницей. Она умела менять свой облик и пользовалась этой способностью, чтобы обманывать окружающих и на годы вперед подготавливать почву для своих замыслов. В невыгодном положении Дихада быстро шла на сделки, а затем еще быстрее предавала тех, кто рискнул ей довериться. Если ее и вело нечто большее, чем алчность и жажда власти, то это останется тайной.