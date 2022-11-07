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Гайядрона Дихада

Дихада была коварной, властолюбивой завоевательницей и ненадежной союзницей. Она умела менять свой облик и пользовалась этой способностью, чтобы обманывать окружающих и на годы вперед подготавливать почву для своих замыслов. В невыгодном положении Дихада быстро шла на сделки, а затем еще быстрее предавала тех, кто рискнул ей довериться. Если ее и вело нечто большее, чем алчность и жажда власти, то это останется тайной.

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