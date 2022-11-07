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Уатли

Уатли — знаменитая воительница-стихотворец с Иксалана. Она искусно сражается верхом на призванном динозавре и возглавляет армию ящеров. Долгое время Уатли не могла покинуть свой мир из-за магического артефакта, поэтому только недавно начала постигать свою силу Planeswalker'а. Однако в борьбе с величайшими злодеями Мультивселенной она уже показала себя как храбрая и умелая воительница, стоящая на защите слабых. Уатли мечтает вернуться домой и принести с собой множество историй со всех уголков вселенной во благо своего народа на Иксалане.

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