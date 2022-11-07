Когда садится солнце, и над Иннистрадом поднимается луна, человечество становится легкой добычей. Стаи вервольфов выходят на охоту, и животная ярость не оставляет в них ничего человеческого. Династии вампиров обнажают клыки, почуяв человеческую кровь. Орды ходячих мертвецов бредут через болота и поместья, влекомые неутолимым голодом до живой плоти. Мерзостные алхимические творения дергаются и оживают в лабораториях. Привидения появляются на улицах населенных городов и пугают путников на темных дорогах. В глубинах Иннистрада могучие демоны и коварные дьяволы замышляют погибель для человечества.

Люди Иннистрада всеми силами сражались с нечистью. Они собирались в вооруженные факелами толпы, чтобы огнем искоренить мерзость. Обучали священных воинов-катаров, чтобы дать бой сверхъестественным кошмарам. Но превыше всего они почитали могущество церкви Авацины. Церковь носит имя своей предводительницы, архангела Авацины. Авацину создал Planeswalker Сорин Марков, дабы защитить людей от опасностей и позволить выжить в мире, наполненном хищниками.

Последние несколько лет на Иннистраде выдались беспокойными. Сперва демон Гризельбранд пленил Авацину в Хелволте, ослабив взывавшие к ней ритуалы и оставив людей беззащитными перед ужасами ночи. Когда дело уже казалось безнадежным, и к славному городу Трейбену подступали армии зомби, Хелволт был разрушен, и Авацина вырвалась на свободу. Она в какой-то мере восстановила на Иннистраде мир и равновесие, но вскоре в этот мир явилась новая угроза.

Безумие разнеслось по Иннистраду, и слабая надежда на ангелов-защитников Авацины превратилась в кошмар. Сорин Марков наконец вмешался, уничтожив свое возлюбленное создание. Но с гибелью Авацины пали последние защитные барьеры мира, открыв дорогу новым захватчикам.