В самом сердце пышных джунглей Иксалана скрыто невообразимо ценное сокровище. За стенами золотого города Ораски хранится Бессмертное Солнце — артефакт немыслимой силы, сулящий неизмеримое богатство, мощь для империи, власть над природой и вечную жизнь. Много веков память поколений хранила лишь смутные воспоминания о нем, и артефакт был укрыт завесой легенд... но сейчас легенда стала явью. Народы Иксалана отправились на поиски Бессмертного Солнца и могущества, которое оно дарует. Они не остановятся ни перед чем, чтобы захватить его для себя.

Мерфолки — Речные Вестники — и люди Империи Солнца много веков делили между собой континент Иксалан. Порой они воевали, порой устанавливался худой мир. Но чужаки — сперва жадные до сокровищ пираты Бравого Союза, а теперь еще и зловещая армада Легиона Заката — нарушили это тонкое равновесие сил. И когда Легион Заката начал свой завоевательный поход на Иксалан, все четыре народа оказались затянуты в отчаянные поиски золотого города и хранящегося в нем сокровища.

Целый мир ждет своих первооткрывателей. В глубинах джунглей тут и там встречаются руины времен расцвета Империи Солнца — заросшие и наполовину ушедшие в землю. В высоких горах бьют священные источники, напитанные магической силой. В надежно укрытых бухтах капитаны, имена которых утеряны в веках, спрятали несметные пиратские сокровища. Храбрые путешественники четырех народов, прочесывающие Иксалан в поисках золотого города, совершают множество открытий.