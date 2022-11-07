Skip to main content
Magic The Gathering Logo

ДЖЕЙС БЕЛЕРЕН

«Хорошо учиться на собственных ошибках, но я предпочитаю учиться на чужих».

Джейс Белерен — пожалуй, самый талантливый маг разума в Мультивселенной. Он способен читать мысли, стирать воспоминания, наводить сон и создавать иллюзии и отличается необычайным интеллектом, гениальным стратегическим мышлением и неутолимой любознательностью. Долгие годы Джейс не мог вспомнить ни одного эпизода из своего детства. Хотя память восстановилась, поиски прошлого привели Джейса к новым загадкам и тайнам. В долгих странствиях он стал осмотрительнее и рациональнее, иногда даже чересчур. Джейс с легкостью мог бы узнать истинные намерения окружающих, но прекрасно понимает, что это подорвет доверие его друзей и лишит его подлинной связи с ними.

ПОГРУЗИТЕСЬ В ИСТОРИЮ

Отправьтесь в новое приключение с сюжетами из Мультивселенной Magic!

СЮЖЕТ MAGIC
Мы используем файлы cookie, необходимые для корректной работы нашего сайта и сбора обезличенных данных сеанса. Необходимые файлы cookie можно отключить в настройках вашего браузера. Мы также используем дополнительные файлы cookie для персонализации контента и рекламы, а также для предоставления функций социальных сетей и анализа веб-трафика. Нажимая «ОК, принимаю», вы даете согласие на использование дополнительных файлов cookie. (Подробнее о файлах cookie)