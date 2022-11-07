Много сотен лет обитатели Камигавы поклонялись духам своего мира. Но однажды духи неожиданно напали на них, погрузив мир в пучину жестокой войны.

Этот мир, напоминающий Японию эпохи воюющих провинций, как бы разделен на две половины: уцусиё, материальный мир, и какуриё, царство духов ками. Каждый ками был божеством, и путь к счастью людей был в том, чтобы почитать этих богов и жить по их заповедям. Жители Камигавы были довольны своей жизнью в духовном служении. Но однажды случилось невообразимое. Их боги обратились против них.

Поначалу медленно, но ками начали проявляться в материальном мире. Некоторые из ученых считали, что так они хотят передать какое-то предупреждение. Но их вид был настолько непонятным и чуждым для людей, что истинный смысл происходящего разгадать не удалось.

В это время самый могущественный из властителей Камигавы даймё Такеши Конда правил равниной Товабара из своей крепости Эйгандзё. Его солдаты и самураи захватывали его именем все большие территории, но и ками становилось все больше и больше.

А потом наступила ночь, навеки изменившая Камигаву. В нескольких милях от замка Эйгандзё ками напали на город Рейто. Мириады чудовищ из мира духов обрушились на город, истребляя все живое. Сотни жителей были убиты и лишь единицы выжили. Началась Война ками. В течение следующих двадцати лет духи всех форм и размеров появлялись в мире смертных, разрушая все на своем пути.

Все это время Конда оставался в своей крепости, куда ками по неизвестной причине не могли попасть.

Люди Камигавы, даже сражаясь за выживание, гадали, почему ками обратились против них. Что они сделали не так?

Истина же заключалась в том, что причиной войны стал гордый даймё Конда. Он вместе со своими союзниками из лунного народа захватил одного из ками в плен, чтобы обрести могущество и бессмертие. Это привело в ярость великого О-Кагачи, повелителя всех ками, и разожгло в нем гнев, забравший тысячи жизней.

Лишь дочь Конды Мичико и похищенный ками — сущность, называющая себя Кёдай — могут утихомирить ками и вернуть в Камигаву хрупкий мир.