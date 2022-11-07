Карн — это наделенный разумом серебряный голем, который почти до идеала отточил владение артефактами. Ему достаточно прикосновения, чтобы понять устройство практически любого технологического приспособления. А еще Карну не нужны материалы, чтобы быстро создавать артефакты и автоматические конструкции. Карн был создан 1200 лет назад другим Planeswalker'ом по имени Урза. Веками он существовал только ради достижения целей своего создателя. После того как Карн обрел настоящих друзей, спас Мультивселенную и стал Planeswalker'ом, он решил оставить собственное наследие. Он создал новый мир и стал его отцом. К сожалению, по вине Карна этот мир подвергся извращенному влиянию фирексийцев. Карн полон решимости защитить свое наследие и не успокоится, пока не уничтожит всех захватчиков.