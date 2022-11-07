Кайя — особенная наемница. Она зарабатывает на жизнь убийством призраков. Она умеет перемещать свое тело в царство духов, что позволяет ей беспрепятственно проходить сквозь твердые объекты и взаимодействовать с бестелесными созданиями. Хотя Кайя утверждает, что не заботится ни о чем, кроме денег, она никогда не согласится уничтожить цель, если не убеждена, что та заслуживает такой участи. Кайя наслаждается свободой, которую дают ей способности Planeswalker'а, и всячески избегает обещаний, которые приковали бы ее к одному месту. И как бы она ни старалась не вмешиваться в чужие проблемы, ее склонность к скупому героизму не позволяет ей остаться в стороне.