Кос из племени Молота — борец за свободу. Он ведет войну против злодеев из другого измерения, захвативших его родной мир. Хотя его дело кажется безнадежным, Кос отказывается покинуть остатки своего народа. Он продолжает сражаться с ордами противников, обрушивая на их головы лавины из камня и реки раскаленной лавы. Кос лелеет надежду защитить выживших и отомстить чудовищам, разрушившим его дом.