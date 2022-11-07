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Кос

«Если победы быть не может, то я буду биться вечно».

Кос из племени Молота — борец за свободу. Он ведет войну против злодеев из другого измерения, захвативших его родной мир. Хотя его дело кажется безнадежным, Кос отказывается покинуть остатки своего народа. Он продолжает сражаться с ордами противников, обрушивая на их головы лавины из камня и реки раскаленной лавы. Кос лелеет надежду защитить выживших и отомстить чудовищам, разрушившим его дом.

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