Лилиана Весс — мастер некромантии; она повелевает мертвыми и манипулирует живыми, используя и тех, и других в своих целях. Амбициозная, коварная и абсолютно уверенная в себе Лилиана ведет опасную игру верности и предательства, каждый раз объединяясь с теми, кто предлагает ей самый верный путь к исполнению ее желаний.