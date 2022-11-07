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ЛИЛИАНА ВЕСС

«Когда ты будешь балансировать на грани забытья, я с удовольствием подтолкну тебя собственными руками».

Лилиана Весс — мастер некромантии; она повелевает мертвыми и манипулирует живыми, используя и тех, и других в своих целях. Амбициозная, коварная и абсолютно уверенная в себе Лилиана ведет опасную игру верности и предательства, каждый раз объединяясь с теми, кто предлагает ей самый верный путь к исполнению ее желаний.

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