Лорвин — это населенный сказочными обитателями идиллический мир, в котором царит вечное лето. Его темное отражение, Шэдоумур , обречено на вечный сумрак, а его жители преобразились и ведут нескончаемую войну за выживание.

Лорвин — край, где никогда не заходит солнце. Его густые леса, извилистые реки и живописные луга не знают ни ночи, ни зимы. Это один из немногих миров, где нет людей. Здесь в мире и гармонии живут коротышки-кискены, вспыльчивые пламенники, вороватые боггарты, привязанные к своим землям лесовики, искусные в дипломатии мерфолки, непримиримые великаны и озорные феи.

Особняком среди них стоят эльфы — раса Лорвина , которую больше других уважают и боятся. В этом мире девственной природы они считают себя образцом совершенства. Свидетельства эльфийского превосходства можно встретить повсюду. О нем говорят и их золотые лесные дворцы, и их безжалостность по отношению к «низшим» расам. Несмотря на верховенство эльфов, народы Лорвина процветают, превыше всего почитая свои сообщества и традиции.

Однако эта древняя и изобильная земля попала в вечный цикл перемен, и каждые три столетия этот цикл превращает ее в Шэдоумур .

Искаженное отражение Лорвина , Шэдоумур — мир, в котором царит вечный закатный сумрак. Обитатели мира теряют память о своей прежней сущности и сходятся в нескончаемой борьбе за выживание. Как и сам мир, его жители превращаются в темное подобие прежних себя.

Общительные и дружелюбные кискены закрываются и не пускают к себе чужаков. Сладкоречивые и готовые помочь мерфолки превращаются в убийц и вредителей. Озорные и беспечные боггарты становятся воинственными и жестокими. Попавшие под действие проклятья лесовики несут лишь смерть. Разгневанные великаны перетаскивают с места на место целые куски земли.

Но самые драматические изменения претерпевают, пожалуй, пламенники и эльфы. Яркие и всегда стремящиеся преодолеть пределы возможностей пламенники обращаются в дымящиеся скелеты, которыми движет лишь месть. А надменные эльфы становятся скромными героями Шэдоумура , готовыми защищать даже самую малую искру красоты и света.

Лишь одна раса и одно место в мире не меняются: феи и их дом, Глен-Элендра. Феи стали центральной осью меняющегося мира, ведь это их королева Уна стала причиной его изменений.