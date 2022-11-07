На Мирродине все сделано из металла — от лесов до гор и травы. Пять солнц освещают его, по одному светилу каждого цвета маны.

Этот причудливый мир давным-давно создал Карн , серебряный голем, которого смастерил Planeswalker Урза. Но с творением Карна что-то пошло не так. Сам того не зная, он оставил в своем мире частичку заразы: фирексийское масло. За сотни лет масло проникло повсюду, заразило землю и произвело на свет ужасных чудовищ.

Даже Хранитель, которого Карн создал, чтобы защитить свой мир, стал нестабилен, обрел разум и назвался Мемнархом. Со временем в Мемнархе росла подозрительность и злоба, он считал, что создатель бросил его. Чем сильнее становилось безумие Мемнарха, тем больше росло его могущество. Он успел похитить множество живых существ из иных миров, прежде чем его смогла победить эльфийка Глисса, Ищущая Солнце.

Но опасность все еще грозила Мирродину . Первые поколения мирродинцев покинули мир, вернувшись туда, откуда были взяты. А фирексийская зараза продолжала делать свое дело. Чудовища из Новой Фирексии продолжают появляться из ядра Мирродина , убивая всех мирродинцев на своем пути. Некоторых из погибших мирродинцев поднимают из мертвых, заставляя сражаться в рядах Фирексии.

Но и среди фракций Фирексии нет единения. Фирексийцы, склонные к красному цвету, которыми управляет Урабраск, не обращают на обитателей Мирродина внимания, и у тех есть возможность найти себе убежище.

Раскол между различными фракциями маны делает Новую Фирексию одновременно и сильнее, и слабее, чем она была раньше. Сильнее, потому что она стала более разнообразной и способной приспосабливаться, и слабее, потому что у нее не осталось единства в целях.

Удастся ли кому-то из мирродинцев выжить? Что за новые ужасы ожидают этот суровый мир? Проникнет ли зараза Фирексии в другие измерения?