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NAHIRI

Нахири смелая, бесстрашная и непредсказуемая. Ей несколько тысяч лет, но большую часть жизни она провела во сне и осталась юна в отличие от своих древних ровесников Тефери или Сорина. Нахири редко путешествовала по Мультивселенной: ее собственный мир нуждался в ней. Коры и многие другие жители Зендикара славятся духом авантюризма и своими многочисленными приключениями. Возможно, именно поэтому странствия по измерениям не интересовали Нахири так, как уроженцев других миров.

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