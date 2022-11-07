Нахири смелая, бесстрашная и непредсказуемая. Ей несколько тысяч лет, но большую часть жизни она провела во сне и осталась юна в отличие от своих древних ровесников Тефери или Сорина. Нахири редко путешествовала по Мультивселенной: ее собственный мир нуждался в ней. Коры и многие другие жители Зендикара славятся духом авантюризма и своими многочисленными приключениями. Возможно, именно поэтому странствия по измерениям не интересовали Нахири так, как уроженцев других миров.