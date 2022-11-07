Когда в Нарсет зажглась искра Planeswalker'а, которая позволила ей путешествовать по Слепой Вечности, перед ней открылось множество измерений, но она осталась верна своей родине, Таркиру. Нарсет знает, что в таинственном прошлом ее мира кроется ключ к давно забытой магии, которая придаст новые силы не только ее клану, но и всему миру. Она без устали продолжает свои тщательные исследования. Она будет терпеливо ждать, когда придет ее время.