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НАРСЕТ

«На пути к просветлению самое большое препятствие — это мы сами».

Когда в Нарсет зажглась искра Planeswalker'а, которая позволила ей путешествовать по Слепой Вечности, перед ней открылось множество измерений, но она осталась верна своей родине, Таркиру. Нарсет знает, что в таинственном прошлом ее мира кроется ключ к давно забытой магии, которая придаст новые силы не только ее клану, но и всему миру. Она без устали продолжает свои тщательные исследования. Она будет терпеливо ждать, когда придет ее время.

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