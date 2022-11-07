Мирродин был создан Planeswalker-ом Карном и в начале назывался Аргентумом. Мемнарх, смотритель Мирродина, постепенно лишился разума и стал похищать смертных со всех уголков Мультивселенной, чтобы заселить свой мир. Новоиспеченные жители Мирродина изменялись в суровых условиях металлического мира и со временем стали мастерами в деле изготовления артефактов и оружия.

Именно Карн занес на Мирродин фирексийское масло, которое постепенно начало преображать всех существ, которых оно касалось в недрах этого измерения. Сам Карн медленно сходил с ума и в конце концов стал новым Отцом Машин и предводителем Фирексии. Медленное распространение масла сменилось активными действиями Фирексии, направленными на изменение — «завершение» — Мирродина. Мирродинцы отважно сражались, но силы Фирексии были слишком многочисленны.

Даже Planeswalker-ы Кос, Элспет и Венсер не смогли переломить ход войны, и Венсер пожертвовал своей жизнью, чтобы вернуть ясность разума Карну. Однако к тому времени даже сам создатель Мирродина не мог остановить фирексийскую военную машину. Теперь преторы, главные из подручных Карна, вместе со своими фракциями грызутся за власть друг с другом, а коренные жители Мирродина отчаянно борются за выживание.