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НИКОЛ БОЛАС

«И рождение, и смерть — явления обратимые».

Дракон Никол Болас существует уже двадцать пять тысяч лет и угрожает Мультивселенной сильнее, чем почти любое из живущих в ней существ. Помимо драконьей силы Болас наделен выдающимися магическими способностями. Но ни физическая, ни магическая сила не могут сравниться с его интеллектом. Болас — гениальный интриган. Он строит козни в бесчисленном количестве миров, а семена его замыслов порой долгое время зреют, прежде чем наконец прорасти.

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