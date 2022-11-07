Дракон Никол Болас существует уже двадцать пять тысяч лет и угрожает Мультивселенной сильнее, чем почти любое из живущих в ней существ. Помимо драконьей силы Болас наделен выдающимися магическими способностями. Но ни физическая, ни магическая сила не могут сравниться с его интеллектом. Болас — гениальный интриган. Он строит козни в бесчисленном количестве миров, а семена его замыслов порой долгое время зреют, прежде чем наконец прорасти.