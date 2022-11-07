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ОБ-НИКСИЛИС

Когда Об-Никсилис еще был человеком, его вела жажда завоеваний. Древний магический артефакт превратил его в демона. Сначала он пытался снять проклятие, но в итоге принял свою новую форму и могущество, которое она ему дала. За свою долгую жизнь Об-Никсилису удалось захватить множество миров: ему быстро надоедает играть с одним, и он пускается в путь на поиски новых завоеваний. Об-Никсилис владеет смертоносной магией, которая вытягивает жизненную силу из врагов и подпитывает силу демона — еще один способ показать свое превосходство.

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