Этот мир представляет собой бескрайний ландшафт из величественных залов, обветшалых трущоб и древних руин. Слой за слоем накладываются друг на друга каменные строения... и интриги гильдий.

Среди бесчисленных городских центров, собирающих вокруг себя жителей, один намного превосходит могуществом все остальные. Город Равника получил такое влияние, что его название уже давно употребляется как название всего мира. Здесь, в лабиринте улиц, над которыми устремляются в небо готические шпили, гильдии Равники дерутся за власть.

Каждая из десяти гильдий овладела двумя из пяти цветов маны, и это определило их назначение и образ жизни.

Военизированная гильдия Боросов (красно-белые) утверждает, что праведность — в огне, сияющем светом правосудия. Иззеты, которыми управляет дракон (сине-красные), объединяют технологии и магию стихий, поэтому члены этой гильдии становятся непревзойденными изобретателями.

Члены гильдии Селезнии (зелено-белые) ценят самоотверженность, обучение и духовное единение — другие же считают их фанатичными приверженцами природы с промытыми мозгами. Почитающая смерть гильдия Голгари (черно-зеленая) держит под контролем многочисленную армию нежити, которая трудится в подземельях города. Тайный Дом Димиров (черно-синий) дает досужим умам пищу для историй о советниках-некромантах, призрачных убийцах и темных чудовищах, рыскающих в канализации.

В гильдии Орзовов (бело-черные) царит строгая иерархия, помпезность и ритуалы. Ее члены становятся настоящими рабами торговли и денег. Груулы (красно-зеленые) — гильдия бродяг, бандитов и начетчиков. Ими движут лишь примитивные желания и инстинкты.

Сенат Азориусов (бело-синие) — законотворцы Равники. Их полная противоположность — Ракдосы и их повелитель-демон. Эта гильдия ищет наслаждение в убийствах и разгуле. Среди всех этих политических игр и хаоса исследователи Объединения Симиков (зелено-синие) без устали работают, чтобы сохранить природу — не стесняясь изменять ее, если это нужно для выживания.

Могущество каждой из гильдий сдерживается древним соглашением, которое назвали Договором Гильдий . Но по мере того как Договор теряет силу, все чаще вспыхивают конфликты.