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Самут

Самут была выдающейся послушницей. Она мастерски обращалась с парными хопешами и вкладывала в атаки всю свою силу и невероятную скорость. Самут была предводительницей своего снопа, и на нее всегда было можно рассчитывать в битве. Ее собратья по снопу рассказывали, что она словно была во всех местах сразу, прикрывая всех товарищей и спасая их от гибели. Ее скорость была нечеловеческой, и таким же было мастерство сражений с врагами для защиты снопа. Из всех послушников сравниться с Самут мог только ее друг Джеру.

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