Сархан Воль, Planeswalker, поклоняющийся драконам, родился на Таркире, где драконы были истреблены задолго до того, как он появился на свет. Сархан стремился как можно больше узнать о древних драконах своего мира, преклоняясь перед их яростью и величием. Он дошел до того, что присоединился к печально известной секте шаманов, почитающей этих хищников. Сархан был умелым воином и завоевал почетное место в рядах орды Марду, но вскоре ему наскучили мелкие стычки враждующих кланов.

Однажды, после очередной победы в бою, вся жизнь Сархана изменилась:

«Ему явился дух давно почившего дракона, прошептал заклинание, засевшее в его разуме, и исчез навсегда. Когда Сархан произнес заклинание, огромный огненный дракон вырвался из его тела и бросился в битву. Поле боя охватило жаркое пламя. Сархан завороженно глядел, как оно испепеляет воинов, не разбирая друзей и врагов. Это было зрелище чистой ярости и могущества, превосходящее все, что он когда-либо видел. Оно пробудило в нем доселе неизведанную страсть, и вместе с ней зажглась его искра Planeswalker-а».— из повести Дага Бейера «Alara Unbroken»

С тех пор Сархан путешествовал по мирам в поисках дракона, служению которому он мог бы посвятить свою жизнь. На Джанде, одном из осколков Алары, он нашел край, где правили жестокие змеи и другие могучие драконы. Там он поклялся в верности дракону-Planeswalker-у Николу Боласу.

Разочарование, которое постигло Сархана, когда он понял, что Болас — коварный злодей и полная противоположность его представлениям о драконах, свело его с ума. Голос в его голове, который он считал зовом дракона-духа Уджина, привел его назад на Таркир. Добравшись до места гибели Уджина, Сархан, которому ценой своей жизни помогла хан джескайцев Нарсет, нашел то, чего не ожидал найти. Ему открылся способ перенестись во времени в момент гибели Уджина, сраженного Николом Боласом. Сархан смог предотвратить смерть дракона-духа. Вернувшись в новое настоящее, он оказался в мире, которым правят могучие владыки драконов. В этом мире и Уджин, и Нарсет были живы.

Таркир, где родился Сархан, — мир, лишенный драконов, — перестал существовать. Его место занял мир, где величественные драконы царили в небесах. Сам же Сархан стал уникальным существом — свободным, как никто иной из живущих. Он стал тем, кто никогда не рождался, Planeswalker-ом без родного мира и человеком, способным принимать облик дракона. Но самое главное, его разум освободился от влияния и Боласа, и Уджина.