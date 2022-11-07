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SHANDALAR

евероятно богатый маной Шандалар — мир, где магия струится мощным потоком. Она пронизывает и дикие земли Калонии, и королевство Тун, и край теней Затрид, и вершину Валкас, и далекий остров Эвос. Когда-то Шандалар был домом для Онакке, цивилизации огров, которые пользовались изобилием маны для создания артефактов ужасающей силы. Теперь же жителям этого необычного мира приходится сражаться с растущим день ото дня роем Щепок — расы постоянно меняющихся существ, которые грозят пожрать все живое на своем пути.

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