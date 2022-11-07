Сорин Марков — могущественный вампир и один из старейших Planeswalker'ов Мультивселенной. Он родился более семи тысяч лет назад и тысячелетиями правил родным Иннистрадом, сохраняя равновесие между людьми и нападающими на них чудовищами. Сорин высокомерен, а иногда даже жесток, но он чувствует свою ответственность перед Мультивселенной. За свою долгую жизнь он невольно стал защитником множества миров.
СОРИН МАРКОВ
«Я видел, как от целых миров не оставалось камня на камне, и все живое стиралось в прах. Удовольствия от этого никакого, даже для такого темного сердца, как у меня».
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