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СОРИН МАРКОВ

«Я видел, как от целых миров не оставалось камня на камне, и все живое стиралось в прах. Удовольствия от этого никакого, даже для такого темного сердца, как у меня».

Сорин Марков — могущественный вампир и один из старейших Planeswalker'ов Мультивселенной. Он родился более семи тысяч лет назад и тысячелетиями правил родным Иннистрадом, сохраняя равновесие между людьми и нападающими на них чудовищами. Сорин высокомерен, а иногда даже жесток, но он чувствует свою ответственность перед Мультивселенной. За свою долгую жизнь он невольно стал защитником множества миров.

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