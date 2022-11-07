Сорин Марков — могущественный вампир и один из старейших Planeswalker'ов Мультивселенной. Он родился более семи тысяч лет назад и тысячелетиями правил родным Иннистрадом, сохраняя равновесие между людьми и нападающими на них чудовищами. Сорин высокомерен, а иногда даже жесток, но он чувствует свою ответственность перед Мультивселенной. За свою долгую жизнь он невольно стал защитником множества миров.