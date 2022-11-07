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ТАМИЁ

«Истинные богатства кроются в лабиринтах разума».

История Мультивселенной охватывает множество миров и тысячи поколений. Тамиё не остановится, пока не зафиксирует все до единого события. Эта отважная исследовательница путешествует в поисках скрытых истин и тайн. Она старается не вмешиваться в историю, а только изучать ее. Однако у Тамиё есть странный талант оказываться в самом центре событий, определяющих будущее Мультивселенной.

ПОГРУЗИТЕСЬ В ИСТОРИЮ

Отправьтесь в новое приключение с сюжетами из Мультивселенной Magic!

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