История Мультивселенной охватывает множество миров и тысячи поколений. Тамиё не остановится, пока не зафиксирует все до единого события. Эта отважная исследовательница путешествует в поисках скрытых истин и тайн. Она старается не вмешиваться в историю, а только изучать ее. Однако у Тамиё есть странный талант оказываться в самом центре событий, определяющих будущее Мультивселенной.