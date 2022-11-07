Если бы мы были в другом настоящем, Таркиром бы безраздельно правили пять могущественных ханов. Мир был бы разорен войной, и всюду шли бы кровопролитные схватки. Кланы сражались бы за несметные богатства и обширные просторы. Но это не то настоящее. В этом настоящем нет места власти ханов. Это настоящее принадлежит драконам.

Могучие драконы Таркира обязаны своим существованием Planeswalker-у Сархану Волю. Из того настоящего, где они вымерли, он отправился на тысячу с лишним лет в прошлое и в поворотный для истории мира момент спас от смерти Planeswalker-а Уджина, Духа Дракона. Уджин остался жив, и его магия продолжила питать драконьи бури — шторма, из которых рождались драконы.

Кланы годами сражались с драконами за свое выживание и надеялись, что смогут победить в этой борьбе. Но вмешательство Сархана положило конец этим надеждам. Теперь ничто не могло помешать появлению все новых и новых драконов, и вскоре их стало так много, что исход войны был предрешен. Со временем драконы выследили и уничтожили всех ханов. Им оставалось лишь занять места на освободившихся тронах.

В наступившем настоящем покоренными кланами правят пятеро легендарных владык драконов. Находясь под властью драконов, кланы стали воплощать в себе наиболее характерные черты своих повелителей. Они взяли себе драконьи символы, отражающие их сильные стороны. Каждый из кланов пользуется маной двух союзных цветов и во имя своего владыки драконов сражается за власть над всем Таркиром.