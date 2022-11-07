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Тефери Акоза

Тефери, древний герой ушедшей эпохи, был невероятно одаренным Planeswalker'ом. Однажды эта сила помогла спасти его родину от войны, выведя ее из временного потока. К сожалению, во время последующего конфликта Тефери потерял свою искру и большую часть сил. Он не смог вернуть свой мир обратно. Тефери решил посвятить себя семье, но спустя годы его домочадцы постарели, а он сам оставался молодым. Мучимый угрызениями совести, Тефери почувствовал, что должен искупить свою вину. В борьбе с угрозами Мультивселенной магу удалось вернуть себе искру Planeswalker'а. Возможно, ему уже не испытать былой силы, но Тефери все еще остается могущественным магом времени. Он встречает опасность с юмором, закаленным веками опыта.

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