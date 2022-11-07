Теросом правит пантеон всемогущих богов. Смертные трепещут перед ними, страдают от их сиюминутных капризов и живут в страхе перед их гневом. Здесь в пещерах живут варвары-минотавры, промышляющие нападениями на заплутавших путников. Гиганты бродят по миру, черпая силы из земли, по которой они проходят. В глубинах морей таятся огромные кракены, а сирены заманивают моряков на погибель. Но, несмотря на все опасности, смертные не падают духом. Здесь как нигде ценится доблесть героев.

Смертным Тероса удается не только выживать, но и процветать, защищая цивилизацию стенами великих полисов. Каждый из таких городов-государств стал оплотом, оберегающим обитателей от бродящих по диким землям Тероса чудовищ. Мелетида, город науки, прогресса, магии и поклонения богам, стала воплощением достижений цивилизованного человечества. Ее окружают бескрайние золотые поля пшеницы и море Сирен, а защищает Мелетиду Благочестивая армия. В полисе Акрос величайшей добродетелью считается доблесть на поле битвы. Об акросских воинах ходят легенды по всему Теросу. Грозная крепость Акроса на вершине скалы — сердце сети аванпостов, охватывающей все земли Тероса. Жители этого мира чувствуют себя под надежной охраной. Сетесса, изолированный полис, окруженный кольцами лесов, яростно отстаивает свою независимость. Его жителей связывают крепкие узы, и все обитатели Сетессы безгранично почитают природу.