Тивар Келль — младший брат короля эльфов Калдхайма. Всю жизнь Тивар жил в тени славы своего брата и поклялся стать знаменитым героем. Он путешествовал по мирам в поисках приключений, при любой возможности влезая в передряги. Несмотря на его самоуверенность и хвастливость, Тивара уважают как верного союзника. Как только Тивар открыл в себе талант Planeswalker'а, он сразу же ухватился за эту возможность «занять место среди звезд». Он мечтает стать величайшим из всех героев, о которых только слышал его народ.