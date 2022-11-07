Урза — один из самых влиятельных Planeswalker'ов, каких знала Мультивселенная. Настоящая сила этого искусного, сравнимого с богами механика кроется в умении строить планы на годы и даже века вперед. Бессердечного Урзу ведет жажда знаний, и он не остановится ни перед чем, пока не достигнет своей цели. В юности Урза был одержим историей Доминарии и Транской империи, которая когда-то правила этим миром. Тысячелетиями Урза пытался отомстить Ягмоту и фирексийцам. Спустя бесчисленные годы противостояний как в скрытой, так и явной форме, Урза и Ягмот погибли вместе. Наследие Урзы нельзя назвать героическим. Конечно, не вмешайся он, Фирексия уничтожила бы Доминарию, но жажда мести Урзы погубила множество жизней.