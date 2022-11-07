Венсер — это талантливый изобретатель, обладающий живым разумом. Он пользуется синей и белой магией, чтобы создавать могущественные артефакты, и особое внимание уделяет телепортации. Таланты Венсера в конце концов зажгли в нем искру Planeswalker'а и позволили ему путешествовать в измерения за пределами Доминарии. Полагаясь на свои знания артефактов и телепортации, Венсер странствует по Мультивселенной, изучая все новые и новые механические диковины.