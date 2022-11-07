Skip to main content
Magic The Gathering Logo

Вивьен Рейд

Вивьен Рейд — лучница с магическим талантом. Она несет с собой горькие уроки собственного мира. Вивьен — последняя выжившая из мира Скалла, где сторонники прогресса и защитники природы не смогли сохранить равновесие. Она без устали работает, чтобы предотвратить ошибки своего мира в других уголках Мультивселенной. Она называет себя защитником природы и обладает глубокой связью с дикими животными. Ее магический звериный лук умеет сохранять жизненную силу умирающих зверей и призывать в бою их инкарнации.

ПОГРУЗИТЕСЬ В ИСТОРИЮ

Отправьтесь в новое приключение с сюжетами из Мультивселенной Magic!

СЮЖЕТ MAGIC
Мы используем файлы cookie, необходимые для корректной работы нашего сайта и сбора обезличенных данных сеанса. Необходимые файлы cookie можно отключить в настройках вашего браузера. Мы также используем дополнительные файлы cookie для персонализации контента и рекламы, а также для предоставления функций социальных сетей и анализа веб-трафика. Нажимая «ОК, принимаю», вы даете согласие на использование дополнительных файлов cookie. (Подробнее о файлах cookie)