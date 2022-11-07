Горгона Враска большую часть своей жизни была изгоем. В юности она столкнулась с насилием и предвзятостью, поэтому посвятила себя свержению несправедливости и поддержке угнетенных ее родного мира Равники. Она обладает недюжинной физической силой и способностью одним взглядом превращать врагов в камень. Враска — глава гильдии Голгари, и она готова воспользоваться любыми средствами, чтобы обеспечить своему народу достойное будущее.