Горгона Враска большую часть своей жизни была изгоем. В юности она столкнулась с насилием и предвзятостью, поэтому посвятила себя свержению несправедливости и поддержке угнетенных ее родного мира Равники. Она обладает недюжинной физической силой и способностью одним взглядом превращать врагов в камень. Враска — глава гильдии Голгари, и она готова воспользоваться любыми средствами, чтобы обеспечить своему народу достойное будущее.
ВРАСКА
«Я видела такое, от чего слабый лишился бы разума, превратившись в пускающего слюни безумца. Хочешь, расскажу?»
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