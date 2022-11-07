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Ренн

Давным-давно Ренн была дриадой в неизвестном мире, вставшей на защиту огромного леса. Когда злые силы попытались сжечь ее лес, Ренн поглотила пламя и заключила его в своем теле. В одиночку она была неспособна сдерживать его и была на грани гибели к моменту, когда зажглась ее искра Planeswalker'а. Цепляясь за жизнь в непонятном мире, в отчаянии Ренн слилась с ближайшим деревом. К своему большому удивлению, Ренн и дерево обнаружили, что вместе они могут контролировать пламя. Теперь Ренн странствует по Мультивселенной в поисках способа избавиться от огня и вернуться домой.

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