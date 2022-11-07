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КСЕНАГ

«Зачем молиться богам, которых питает твое поклонение? Развей иллюзии и узри истинную природу вещей».

Среди сатиров долины Скола в Теросе самые почитаемые добродетели — это удовольствия, гулянки и проказы. Ксенаг — воплощение всех этих идеалов. Он не был правителем сатиров, ему просто нравилось устраивать пиршества и гулянки. Когда зажглась его искра Planeswalker'а, Ксенаг решил, что обретенная сила даст ему возможность устроить большую веселую прогулку по дальним мирам. Его целью было испытать все наслаждения Мультивселенной... но вместо этого он нашел лишь разочарование.

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