Буйный Зендикар, мир штормовых бурь, парящих скал и необузданной маны, известен невероятной красотой и смертоносными опасностями. Ландшафт этого переменчивого мира меняется под действием могучего природного явления — Великого Вала.” Его яростная сила делает жизнь на Зендикаре опасной, непредсказуемой и полной приключений. Реки низвергаются вниз с невероятной высоты. Отвесные скалы несут смерть смельчакам, дерзнувшим покорить кряжистые вершины. Буйные леса и мрачные болота укрывают старинные руины, где таятся забытые секреты. Загадочные каменные образования эдры, созданные в древности Planeswalker-ами Уджином, Сорином и Нахири, напоминают, что когда-то Зендикар знал спокойные времена. Времена до того, как вырвались на свободу Эльдрази.

Эльдрази — непостижимые обитатели Слепой Вечности, способные путешествовать по измерениям, пожирая целые миры. Planeswalker-ы древности не смогли победить титанов, но эдры позволили им приманить, обездвижить и пленить их. Эльдрази тысячелетиями спали в глубинах Зендикара, пока их случайно не освободили другие, более молодые Planeswalker-ы.

Вырвавшись из плена, титаны Эльдрази призвали свои выводки. Распространяясь по всему Зендикару, они поглотили два из семи континентов этого мира, оставляя за собой лишь белесые пустыни и непостижимо искаженные ландшафты. Пережившие вторжение зендикарцы смогли приспособиться, заключить новые союзы: коры и мерфолки, эльфы и люди, даже горделивые и смертоносные династии вампиров из Гуул-Драза. С помощью четырех Planeswalker-ов, первыми назвавших себя Стражами, — Гидеона Джуры, Ниссы Ревейн, Джейса Белерена и Чандры Налаар — возле города Мореград титанов Уламога и Козилека удалось уничтожить. Громадные территории Зендикара были разрушены, а их обитатели истреблены, но постепенно мир начал восстанавливаться.