Bist du bereit für eine Reise durch Raum und Zeit? Mit den Magic: The Gathering – Doctor Who™ Commander Decks kannst du dich dem Doctor, seinen Begleitern oder sogar seinen Feinden anschließen und Abenteuer im ganzen Universum erleben. Diese neueste Ergänzung unserer Jenseits des Multiversums Reihe enthält vier Commander-Decks, die sich mit verschiedenen Aspekten von Doctor Who™ befassen. Jedes Deck enthält ein Commander-Deck mit 100 Karten und brandneuen Motiven aus Doctor Who™. Und da jedes Deck 50 neue Magic-Karten enthält, ist für jede Menge Spaß gesorgt.

Lehren der Vergangenheit (Grün-Weiß-Blau)

Die Zeit hat ’nen Knick (Blau-Rot-Weiß) Die Zeit hat ’nen Knick (Blau-Rot-Weiß)

Paradoxon-Power (Grün-Blau-Rot)

Meister des Bösen (Blau-Schwarz-Rot) Meister des Bösen (Blau-Schwarz-Rot)

Du kannst die Karten in diesen Decks in der Magic: The Gathering – Doctor Who™ Kartengalerie durchstöbern, einschließlich ihrer Showcase-Kartendrucke, die in Sammler-Boostern erhältlich sind! Auf der Seite Sammeln von Magic: The Gathering – Doctor Who™ erfährst du alles über die spannenden „Spaß mit Boostern“-Karten aus dem Set, die du nicht verpassen solltest.

Wenn du nur nach dem Inhalt der Decks suchst, bist du hier genau richtig! Wir haben die Decklisten für alle vier Commander-Decks hier. Mit neu aufgelegten Karten, Planechase-Karten, neuen Magic-Karten und mehr gibt es hier viel zu sehen.

Magic: The Gathering – Doctor Who™ erscheint am 13. Oktober 2023. Wir hoffen, dass du mit uns 60 Jahre Time-Lord-Abenteuer feiern wirst! Du kannst diese Decks und vieles mehr jetzt bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst vorbestellen, wo es Magic-Produkte gibt.

(Hinweis: Die folgenden Decklisten beziehen automatisch die neuesten gedruckten Versionen der einzelnen Karten aus unserer Kartendatenbank, darunter gegebenenfalls auch Versionen, die nicht in diesem Produkt enthalten sind. Decklisten geben nicht die genauen Kartenversionen im Produkt wieder, sondern sind interaktive Listen der Karten, die in jedem Deck enthalten sind.)

Lehren der Vergangenheit

Der Vierte Doctor (traditionelle Foilkarte) Der Vierte Doctor (Display-Kommandeurkarte als Etched-Foilkarte) Sarah Jane Smith (traditionelle Foilkarte)

Der Vierte Doctor und Sarah Jane Smith sind traditionelle Foilkarten. Die Display-Kommandeur-Karte Der Vierte Doctor ist auf dickerem Karton gedruckt und mit einem Foileffekt am Kartenrand und in der Illustration versehen – perfekt, um deinen Kommandeur ins rechte Licht zu rücken, aber nicht legal in sanktionierten Partien.



1 The Fourth Doctor 1 Sarah Jane Smith 1 Romana II 1 Jo Grant 1 Tegan Jovanka 1 Barbara Wright 1 Ian Chesterton 1 Peri Brown 1 Crisis of Conscience 1 The Caves of Androzani 1 The War Games 1 Trial of a Time Lord 1 The Night of the Doctor 1 Traverse Eternity 1 K-9, Mark I 1 Adric, Mathematical Genius 1 Nyssa of Traken 1 Reverse the Polarity 1 Five Hundred Year Diary 1 An Unearthly Child 1 Leela, Sevateem Warrior 1 Ace, Fearless Rebel 1 Susan Foreman 1 The Five Doctors 1 Jamie McCrimmon 1 The Sea Devils 1 City of Death 1 Gallifrey Stands 1 Alistair, the Brigadier 1 The First Doctor 1 The Second Doctor 1 The Third Doctor 1 The Fifth Doctor 1 The Sixth Doctor 1 The Seventh Doctor 1 The Eighth Doctor 1 Vrestin, Menoptra Leader 1 Sergeant John Benton 1 The Curse of Fenric 1 Duggan, Private Detective 1 Bessie, the Doctor's Roadster 1 Ace's Baseball Bat 1 Gallifrey Council Chamber 1 Day of Destiny 1 Heroic Intervention 1 Time Wipe 1 Heroes' Podium 1 Trenzalore Clocktower 1 Twice Upon a Time 1 Port Town 1 Exotic Orchard 1 Temple of Enlightenment 1 Fortified Village 1 Prairie Stream 1 Canopy Vista 1 Sungrass Prairie 1 Temple of Plenty 1 Irrigated Farmland 1 Temple of Mystery 1 Vineglimmer Snarl 1 Scattered Groves 1 Celestial Colonnade 1 Deserted Beach 1 Glacial Fortress 1 Horizon Canopy 1 Overgrown Farmland 1 Waterlogged Grove 1 Dreamroot Cascade 1 Skycloud Expanse 1 Banish to Another Universe 1 Time Lord Regeneration 1 Displaced Dinosaurs 1 Sonic Screwdriver 1 TARDIS 1 Swords to Plowshares 1 Path to Exile 1 Return to Dust 1 Explore 1 Three Visits 1 Arcane Signet 1 Sol Ring 1 Talisman of Unity 1 Hero's Blade 1 Talisman of Progress 1 Thought Vessel 1 Mind Stone 1 Thriving Isle 1 Thriving Grove 1 Thriving Heath 1 Ash Barrens 1 Seaside Citadel 1 Command Tower 1 Path of Ancestry 2 Plains 2 Island 3 Forest

Spielsteine in Lehren der Vergangenheit

1 Spielstein Speise // Krieger

1 Spielstein Schatz // Krieger

1 Spielstein Hinweis // Mensch, Räuber

1 Spielsteine Kopie // Soldat

1 Spielsteine Mutant // Soldat

1 Spielstein Mutant // Alien, Insekt

1 Spielstein Alien, Insekt // Alien, Salamander

1 Spielstein Mutant // Alien, Salamander

1 Spielstein Soldat // Mutant

1 Spielstein Soldat // Kopie

Planechase-Karten in Lehren der Vergangenheit

Die Pyramide auf dem Mars

Gefangen in einem Paralleluniversum

Gärten der Friedlichen Ruhe

Spectrox-Minen

Coal-Hill-Schule

UNIT-Hauptquartier

Der Cheetah-Planet

Forschungsbasis in der Antarktis

Die Schädelhöhle

TARDIS-Parkbucht

Die Zeit hat ’nen Knick

Der Zehnte Doctor (traditionelle Foilkarte) Der Zehnte Doctor (Display-Kommandeurkarte als Etched-Foilkarte) Rose Tyler (traditionelle Foilkarte)

Der Zehnte Doctor und Rose Tyler sind traditionelle Foilkarten. Die Display-Kommandeur-Karte Der Zehnte Doctor ist auf dickerem Karton gedruckt und mit einem Foileffekt am Kartenrand und in der Illustration versehen – perfekt, um deinen Kommandeur ins rechte Licht zu rücken, aber nicht legal in sanktionierten Partien.

Spielsteine in Die Zeit hat ’nen Knick

1 Spielstein Soldat // Dinosaurier

1 Spielstein Soldat // Pferd

1 Spielstein Mensch // Schatz

1 Spielstein Hinweis // Mensch, Adliger

1 Spielstein Speise // Kopie

1 Spielstein Alien // Dinosaurier

1 Spielstein Alien // Kopie

1 Spielstein Dinosaurier // Kopie

1 Spielstein Dinosaurier // Alien

1 Spielsteine Kopie // Soldat

Planechase-Karten in Die Zeit hat ’nen Knick

Die Bibliothek der Lux Foundation

Lake Silencio

Amys Zuhause

Ood-Sphäre

Bio-Meta-Krise

Bucht des Bösen Wolfs

Two-Streams-Hospital

Kabinett des Premierministers

New New York

Pompeji

Paradoxon-Power

Der Dreizehnte Doctor (traditionelle Foilkarte) Der Dreizehnte Doctor (Display-Kommandeurkarte als Etched-Foilkarte) Yasmin Khan (traditionelle Foilkarte)

Der Der Dreizehnte Doctor und Yasmin Khan sind traditionelle Foilkarten. Die Display-Kommandeur-Karte Der Dreizehnte Doctor ist auf dickerem Karton gedruckt und mit einem Foileffekt am Kartenrand und in der Illustration versehen – perfekt, um deinen Kommandeur ins rechte Licht zu rücken, aber nicht legal in sanktionierten Partien.

Spielsteine in Paradoxon-Power

1 Spielstein Mensch // Fisch

1 Spielstein Fisch // Bestie

1 Spielstein Hinweis // Kopie

1 Spielstein Speise // Kopie

1 Spielstein Schatz // Alien, Krieger

1 Spielstein Alien // Kopie

1 Spielstein Alien, Krieger // Alien, Nashorn

1 Spielstein Alien, Krieger // Speise

1 Spielstein Kopie // Osgood, Zygon-Duplikat

1 Spielstein Alien, Krieger // Schatz

Planechase-Karten in Paradoxon-Power

Die Scheune aus der Kindheit des Doctors

Stormcage-Gefängnis

Die Trommel, Bergbauanlage

Singende Türme von Darillium

Fixpunkt in der Zeit

Belagertes Wikingerdorf

Forschungsbasis am Nordpol

Tempel von Atropos

Kerblam! Lagerhalle

Der Speisewagen

Meister des Bösen

Davros, Schöpfer der Daleks (traditionelle Foilkarte) Davros, Schöpfer der Daleks (Display-Kommandeurkarte als Etched-Foilkarte) Missy (traditionelle Foilkarte)

Davros, Schöpfer der Daleks, und Missy sind traditionelle Foilkarten. Die Display-Kommandeurkarte Davros, Schöpfer der Daleks, ist auf dickerem Karton gedruckt und mit einem Foileffekt am Kartenrand und in der Illustration versehen – perfekt, um deinen Commander ins rechte Licht zu rücken, aber nicht legal in sanktionierten Partien.

Spielsteine in Meister des Bösen

1 Spielstein Schatz // Dalek

1 Spielstein Hinweis // Kopie

1 Spielstein Alien-Engel // Dalek

1 Spielstein Alien-Engel // Cyberman

1 Spielstein Alien-Engel // Mal der Rani

1 Spielstein Alien-Engel // Kopie

1 Spielstein Hinweis // Dalek

1 Spielstein Mal der Rani // Dalek

1 Spielstein Cyberman // Mal der Rani

1 Spielstein Cyberman // Dalek

Planechase-Karten in Meister des Bösen

Stadt der Daleks

Die Mondbasis

Dalek-Intensivstation

Bowie Base One

Grab des Doctors

Aplan-Mortarium

Entfessle den Flux

Die Matrix der Zeit

Hotel der Ängste

Mondasianisches Kolonieschiff

Die TARDIS fliegt los

Bald kannst du all diese Karten in deine nächste Commander-Partie und die Welt von Doctor Who nach Magic: The Gathering bringen. Das Set erscheint am 13. Oktober 2023, und der Spaß hört damit noch nicht auf! Du kannst in deinem Store an besonderen Launch-Events zur Feier von Magic: The Gathering – Doctor Who™ teilnehmen.

